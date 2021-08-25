Путин заявил, что у России есть историческая возможность решить жилищный вопрос

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У России впервые появилась историческая возможность решить жилищный вопрос в стране. Такое мнение высказал Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Сообщается, что свое заявление президент РФ сделал на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко. Глава государства подчеркнул, что в данной сфере остается много нерешенных задач.
"Но я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу", – заявил Путин.
Президент отдельно подчеркнул, что в указанной сфере имеется множество направлений деятельности. Работать в них должны как в правительстве, так и в подведомственной Мутко организации.
Ранее Путин оценил работу Мутко на посту главы "Дом.рф". По словам президента, Мутко неплохо справляется со своими задачами.
На встрече российский лидер также отмечал, что государство должно обеспечить правовую безопасность граждан, приобретающих жилье.
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