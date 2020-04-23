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Экономика

10:51

Путин распорядился предоставить госгарантии на 50 млрд рублей для "Дом.РФ"

строительство экономика финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент России Владимир Путин поручил предоставить госгарантии "Дом.РФ" в объеме 50 миллиардов рублей с целью приобретения стандартного жилья у застройщиков.

Данное распоряжение вошло в список поручений, принятых после совещания о перспективах строительной отрасли в РФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

"Правительству РФ при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить <...> предоставление государственной гарантии Российской Федерации акционерному обществу "Дом.РФ" в объеме 50 миллиардов рублей в целях обеспечения привлечения заемных средств и приобретения стандартного жилья у организаций-застройщиков в целях его последующей реализации", – указано в сообщении.

Срок выполнения поручения установлен до 1 мая 2020 года.

Ранее Владимир Путин поручил принять необходимые меры для кредитования строительной отрасли. Речь идет о сумме в размере 12 миллиардов рублей. Глава государства потребовал, чтобы механизм был запущен в кратчайшие сроки.

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