Строительным компаниям нужно взять на себя обязательства по достройке жилья – Путин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что строительным компаниям надо взять на себя обязательства по завершению строительства домов. Как отметил глава государства, нужно не допустить появления долгостроев.

"Получая поддержку с кредитами, компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году", – сказал Путин во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.

По его словам, у жителей России должна быть уверенность, что их квартиры закончат строить в обещанный срок.

Кроме того, в ходе совещания Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5% годовых.

Еще президент пообещал поддержку строительному комплексу в РФ.