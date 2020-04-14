Путин заявил, что коронавирус негативно влияет на все сферы жизни во всем мире

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Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса негативно влияет на все сферы жизни в мире. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Пандемия коронавируса оказывает, действительно, негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире: на экономику, социальную сферу", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что коронавирус оказал негативный эффект на бизнес и цепочки поставок, также пострадали финансовые и сырьевые рынки. При этом Путин добавил, что существенно возрастает нагрузка и на систему здравоохранения.

Накануне Владимир Путин во время совещания по борьбе с COVID-19 заявил, что обстановка с коронавирусом в России стремительно меняется и не в лучшую сторону. Президент отметил, что болезнь у пациентов становится тяжелой.

Президент также подчеркнул, что ближайшие недели в ситуации с COVID-19 в России станут во многом определяющими. Он отметил, что в целом властям пока удается действовать на упреждение в борьбе с новым вирусом, но, чтобы продолжать, нужен хороший, профессиональный прогноз.

В России за последние сутки в 51 регионе России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.

Согласно статистике, заболевание за последние сутки смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1 694 человека, причем 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.

