Больше 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подтверждено 1 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Как уточняется, всего на данный момент в столице зафиксировано 13002 случая заражения COVID-19.
"44,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет и еще 14% старше 65 лет, причем почти 5% из них старше 80 лет. 5% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
В Оперштабе подчеркнули, что пациенты, а также люди, контактировавшие с ними, уже находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в 51 регионе России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве. Значительно выросло число заболевших по Московской области – плюс 460 человек. Замыкает топ-3 по приросту инфицированных Санкт-Петербург – здесь коронавирус выявили еще у 121 человека.
Столичные власти ввели в городе пропускной режим. Согласно указу, подписанному Сергеем Собяниным, ездить на личном и общественном транспорте можно теперь только по специальным цифровым пропускам. Оформить их можно с 13 апреля, а 15 числа их наличие для передвижения по городу станет обязательным.
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