Путин оценил работу Мутко на посту главы "Дом.рф"

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Виталий Мутко неплохо справляется со своими должностными обязанностями на посту генерального директора "Дом.рф", однако организации предстоит решить еще много важных задач, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Виталий Леонтьевич, "Дом.рф" – организация, которую вы возглавляете, возглавляете, на мой взгляд, весьма успешно, является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей области, как жилищная сфера, а сама сфера является важнейшей составляющей для любого человека, любой семьи", – сказал президент.

На встрече российский лидер отметил, что государство должно обеспечить правовую безопасность граждан, приобретающих жилье. Он подчеркнул, что нельзя требовать полного погружения в происходящие процессы от граждан, имеющих разный уровень финансовой и правовой грамотности.

Мутко также предложил разрешать корпорации "Дом.рф" давать прямые кредиты регионам, что Бюджетный кодекс РФ в нынешней его редакции запрещает. Президент пообещал направить это предложение в правительство.

Ранее Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7%, а также обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. При этом он уточнил, что необходимо предусмотреть возможность ее получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился только первый ребенок.

