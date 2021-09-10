Более 60% родителей в РФ довольны горячим питанием для школьников – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Горячим питанием, которое выдают детям в учебных заведениях, довольны свыше 60% родителей. Об этом на встрече по вопросу реализации инициатив президента РФ в сфере образования заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"У нас удовлетворенность была 20%. Сейчас она в целом по РФ более 62%", – уточнила вице-премьер.
Голикова отметила, что в некоторых регионах питанием детей довольны почти 100% родителей. Так, в Республике Мордовия этот показатель достигает 90%.
Вице-премьер напомнила, что за организацией горячего питания следит Министерство просвещения РФ. Голикова рассказала, что по всей стране осталось еще 184 школы, которые кормят детей горячей пищей не на площадке самого учреждения.
Организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов президент России Владимир Путин предложил в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор скорректировал меню в учебных заведениях. Из рациона учеников убрали макароны по-флотски, блины и колбасу, кремовые пирожные и торты, паштеты, карамель, кетчупы, майонез, холодные супы, заливные блюда, а также мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц, арахис, квас, кумыс и газированные напитки.
В Москве обсудили вопросы качества школьного питания
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