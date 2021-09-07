Роспотребнадзор подкорректировал школьное питание

Роспотребнадзор скорректировал меню в учебных заведениях. Из рациона учеников убрали макароны по-флотски, блины и колбасу. Также под запрет подпали кремовые пирожные и торты, паштеты, карамель, кетчупы, майонез и холодные супы.

В черном списке оказались заливные блюда и те, что приготовлены во фритюре, а также мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц, арахис, квас, кумыс и газированные напитки.

Контролировать качество питания в школах Роспотребнадзору поручил президент. Ведомство в свою очередь рекомендовало школам включать в меню блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.