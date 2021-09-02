В Госдуме высказались об индексации маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме поддержали меру индексации материнского капитала, в 2022 году на первого ребенка выплата составит более 503 тысяч рублей. Об этом RT сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Это последовательный шаг по выполнению основного закона – Конституции России. Народ России внес изменения в Конституцию, в соответствии с которыми все социальные выплаты, пособия и пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год на процент не ниже процента инфляции. При росте цен на товары и услуги, установленном в настоящее время, это как раз тот показатель, который запланирован в бюджете", – сказала депутат.
Бессараб положительно оценила эту меру. Она также отметила, что теперь все пособия, льготы и выплаты будут ежегодно индексироваться. Эти действия позволят избежать стагнации в этой сфере.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в следующем году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, а на второго ребенка составит 665 тысяч рублей. Он отметил, что индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета ПФР.
В России увеличится размер материнского капитала
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