Россиян предупредили о штрафах за хранение банок с домашними консервами в подвале

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За хранение консервированных продуктов, заготовленных на зиму, в местах общего пользования многоквартирного дома грозит штраф 2–3 тысячи рублей, рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Он подчеркнул, что использовать для этих целей можно только официально оформленные индивидуальные кладовые.

"Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.

Юрист напомнил, что запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов прописан в постановлении кабмина, которое вступило в силу в январе этого года.

"Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений", – пояснил Паюшин.

Ранее гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что штраф можно получить и на собственном дачном участке. Например, в некоторых случаях спилить там дерево можно только по согласованию с администрацией поселения.

Кроме того, владелец участка понесет ответственность и в том случае, если дерево, находящееся на его территории, упадет на соседскую машину или дом.