Роспотребнадзор предупредил об опасности продуктов домашнего консервирования

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Нельзя покупать продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках на рынке и у случайных лиц, это может привести к развитию ботулизма. Об этом предупреждают в Роспотребнадзоре, сообщает "Агентство "Москва".
"Зачастую продукты для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима; <...> нельзя в домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа – эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма", – рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что ботулизм – это тяжелое заболевание, поражающее нервную систему. При несвоевременном обращении к врачу возможен летальный исход.
Герметически закрытые банки, отметили в ведомстве, являются благоприятной средой для развития возбудителей ботулизма, поскольку в них не проникает воздух. При этом вкус, запах и внешний вид продуктов не меняется.
Эксперты также подчеркнули, что хранить домашние консервы необходимо исключительно в прохладном месте – погребе или холодильнике.
Ранее специалисты назвали продукты, которые можно есть после истечения срока годности. В список вошли: вяленые колбаса и сыр, чипсы, сухофрукты, хлеб для тостов, йогурты, варенье, консервированные томаты, макароны и рис, бобовые, печенье, супы быстрого приготовления, а также алкогольные и прохладительные напитки.
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