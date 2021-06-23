Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению молочных продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор рекомендует каждый день употреблять в пищу две-четыре порции молочных продуктов. Сама порция состоит из стакана кефира, молока или ряженки, 25–75 граммов сыра или 50–70 граммов творога, сообщает "Вечерняя Москва".
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что молоко является универсальным продуктом питания, который способствует нормализации минерального обмена в костной ткани, а также снижению риска развития остеопороза и переломов.
Молоко – это и источник легко усваиваемого белка. В 200 миллилитрах молока содержится почти семь граммов белка, а вместе с ним кальций, калий, магний, фосфор, витамин К2, отмечает Роспотребнадзор.
Однако важно помнить, что во время дойки в молоко могут попасть различные микроорганизмы, поэтому на промышленных предприятия молоко пастеризуется. В домашних условиях парное молоко необходимо кипятить перед употреблением. А при покупке молока или молочной продукции в магазине – соблюдать условия, указанные на этикетке.
Тем не менее той или иной непереносимостью лактозы обладает примерно каждый четвертый житель Земли. Таким людям рекомендуется сократить употребление или полностью отказаться от молока в рационе, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 не рекомендовал употреблять в пищу обезжиренные молочные продукты, а также объяснил, почему они не помогут сбросить лишние килограммы.
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