Диетолог объяснила, с чем нельзя есть мясо

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Россиянам объяснили, с чем нельзя есть мясо. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости.
Врач посоветовала не употреблять мясо с молочными продуктами. Особенно важно не нарушать данное правило детям, беременным женщинам, а также пациентам с диагнозом анемии.
"Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50–60%", – подчеркнула Бочарова.
Специалист также порекомендовала запивать мясо цитрусовым соком или водой. При этом употребление кофе или чая вместе с мясом следует исключить, так как содержащийся в этих напитках полифенол танин снижает усвоение железа.
Кроме того, некоторым людям не следует есть мясо вместе с хлебом, картофелем, кукурузой или макаронами.
"Это допустимое сочетание, но его следует избегать тем, кто склонен к полноте", – сказала диетолог.
Она добавила, что людям с лишним весом лучше всего комбинировать мясо с зеленью и овощами.
Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич перечислила продукты, провоцирующие образование тромбов. Она отмечала, что наибольшему риску подвержены граждане с атеросклерозом, сахарным диабетом и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
До этого россиянам перечислили причины употреблять рыбу пять раз в неделю. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша подчеркивала, что рыба помогает организму человека восполнить запас жирных кислот Омега-3.
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