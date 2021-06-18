Диетолог объяснила, с чем нельзя есть мясо

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Россиянам объяснили, с чем нельзя есть мясо. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости.

Врач посоветовала не употреблять мясо с молочными продуктами. Особенно важно не нарушать данное правило детям, беременным женщинам, а также пациентам с диагнозом анемии.

"Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50–60%", – подчеркнула Бочарова.

Специалист также порекомендовала запивать мясо цитрусовым соком или водой. При этом употребление кофе или чая вместе с мясом следует исключить, так как содержащийся в этих напитках полифенол танин снижает усвоение железа.

Кроме того, некоторым людям не следует есть мясо вместе с хлебом, картофелем, кукурузой или макаронами.

"Это допустимое сочетание, но его следует избегать тем, кто склонен к полноте", – сказала диетолог.

Она добавила, что людям с лишним весом лучше всего комбинировать мясо с зеленью и овощами.

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