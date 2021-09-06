Москвичей предупредили о ночном похолодании

Фото: Моя улица

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 6 сентября, сообщает Гидрометцентр России. По словам синоптиков, местами возможен небольшой дождь.

Днем столбики термометров покажут 10–12 градусов. Ночью похолодает до плюс 4 градусов. При этом ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. После 21:00 может пойти дождь.

В Подмосковье днем ожидается 8–13 градусов, ночью – до 1 градуса выше нуля.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром. Период предупреждения в Москве – с 11:00 до 17:00 6 сентября, в Московской области – с 11:00 до 19:00 6 сентября.

Кроме того, в Московской области был объявлен желтый уровень опасности из-за заморозков. Предупреждение действовало до 6:00 6 сентября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что потепление вернется в Москву в середине этой недели, его можно будет считать бабьим летом. По словам метеоролога, во вторник, 7 сентября, температура воздуха днем составит 10–15 градусов выше нуля, а уже в среду воздух в столице прогреется до 16 градусов.