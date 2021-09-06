Цифровой сервис оценки состояния пациентов с COVID-19 оказался востребованным в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные медики более 2,8 миллиона раз воспользовались программой "Ньюс2" для оценки состояния больных с коронавирусом. Цифровой сервис помогает врачам точнее и быстрее принимать необходимые решения, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, создание сервисов, которые могли бы облегчить работу врачей и сократить время постановки диагноза, стало важнейшей задачей в период пандемии.
"В лечении пациентов с коронавирусной инфекцией важно отслеживать состояние в динамике. С этой целью в резервных госпиталях и стационарах, где лечатся пациенты с COVID-19, мы внедрили цифровой сервис "Ньюс2". Он позволяет не только оценить действенность проводимого лечения, но и превентивно принять меры в тех случаях, когда болезнь начинает прогрессировать. "Ньюс2" оказался крайне востребованным – с его помощью было получено 2,8 миллиона интегральных оценок состояния пациента", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства столицы.
Она уточнила, что финальное решение о методике лечения всегда принимает врач. Работа сервиса основана на международной шкале оценки риска ухудшения состояния пациента NEWS2, которая давно зарекомендовала себя.
"Для работы с системой медики используют планшеты со специализированными программами. С их помощью врач считывает QR-код с браслета пациента или с идентификационного листа и заносит в сервис показатели состояния больного: частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела, частоту дыхания", – отмечается в материале.
Результат оценки состояния пациента отображается в баллах, сумма которых формирует интегральную оценку и определяет больного в группу риска в соответствии с текущим состоянием. При ухудшении показателей пациента врач выносит решение об изменении тактики терапии и проведении дополнительных обследований.
Приложение "Ньюс2" интегрировано в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Оценка риска состояния пациента попадает в его электронную медицинскую карту.
Ранее Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.
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