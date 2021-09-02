Врач назвала болезнь, о которой пациенты узнают после инфаркта

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что многие россияне после инфаркта узнают о заболевании наследственной гиперхолестеринемией. Об этом сообщает РИА Новости.

Гиперхолестеринемия является нарушением липидного состава крови. При болезни в ней формируется повышенная концентрация холестерина. Носителями заболевания сейчас являются около 840 тысяч россиян.

По словам Драпкиной, существует необходимость в контроле уровня холестерина в рамках регулярных диспансеризаций. Кроме того, актуальны клинические тестирования на выявление патологии на уровне семьи.

Внештатный специалист Минздрава дополнительно предложила ввести процент контроля холестерина у пациентов с высоким риском ранее названного заболевания в число целевых показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее назвала заболевания, указывающие на возможный скорый инфаркт. В беседе с Москвой 24 специалист заявила, что в первую очередь таким фактором является артериальная гипертензия.

