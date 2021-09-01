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Наука

14:21

Ученые обнаружили знак на коже, свидетельствующий о скором инсульте

наука медицина

Фото: depositphotos/traza

Ученые пришли к выводу, что экзема на коже может быть предвестником скорого инсульта. Об этом сообщает News.ru.

По данным исследователей, один человек из десяти страдает этим кожным заболеванием. В Великобритании экзема диагностирована почти у 15 миллионов человек.

Эксперты проанализировали данные 385 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом. В течение пяти лет ученые следили за состоянием испытуемых. В итоге оказалось, что у них риск инсульта увеличился на 20%, а риск сердечного приступа, фибрилляции предсердий и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на 40–50%.

Теледоктор Сергей Агапкин ранее рассказал, как можно стабилизировать кровяное давление без таблеток.

По его словам, необходимо пересмотреть свой рацион питания, добавить в него полезные продукты и увеличить физическую активность. Агапкин отметил важность употребления кисломолочных продуктов, поскольку состояние микрофлоры кишечника сказывается на давлении.

"Доктор 24": инсульты

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