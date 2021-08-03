Врач объяснила, как минимизировать риск инсульта и инфаркта из-за COVID-19

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Врач-терапевт Надежда Чернышова прокомментировала исследование шведских ученых о том, что в первые недели заражения коронавирусной инфекцией увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта.

Такое заявление сделали сотрудники Университета Умео. В исследовании участвовали свыше 86 тысяч человек, что делает его самым масштабным в мире с точки зрения выявления связи COVID-19 с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые сравнили частоту инфаркта и инсульта у пациентов с коронавирусом и 348 тысяч участников исследования из контрольной группы.

Согласно выводам ученых, коронавирус почти в три раза увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели заболевания.

"Мы знаем, что главная опасность коронавирусной инфекции именно в воздействии на свертываемость крови, на сердечно-сосудистую систему. Там появляются микротромбозы, которые как раз-таки и могут стать причиной инсульта или инфаркта, поэтому это даже не новость", – сказала Чернышова.

Именно по этой причине, по словам врача, в протоколы лечения включают препараты против тромбообразования. Их специалисты подбирают индивидуально в зависимости от исходного состояния здоровья человека, наличия у него хронических болезней и каких-либо противопоказаний.

"Самому человеку купить какой-то разжижающий кровь препарат и начать его пить для профилактики затруднительно. Каждый раз все решается индивидуально", – добавила собеседница Москвы 24.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если говорить о том, как это все предупредить, то после болезни нужно выполнять все назначения врачей. Когда человек уже выздоровел и возвращается к активной жизни, у него велика вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому нужно беречь себя, не давать сильных нагрузок, вести щадящий образ жизни.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что у коронавируса есть и отдаленные последствия в виде инфарктов и инсультов.

"Уже из опыта могу сказать, что достаточно большое число отдаленных последствий коронавируса, то есть человек, переболевший полгода назад или год назад, попадает в больницу с инфарктом или инсультом. В данном случае лучшая профилактика – это вакцинация", – подытожила Чернышова.

Ранее ученые предупредили, что COVID-19 может вызвать деменцию. По данным специалистов, в мозге у пожилого человека происходят изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера.

Исследователи проследили за пожилыми людьми в Аргентине и увидели, что у них проявились изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера. Другие специалисты в ходе исследования нашли в крови жителей Нью-Йорка белки, которые связаны с развитием деменции.