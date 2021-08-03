Ученые назвали новую опасность после перенесенного коронавируса

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Ученые из шведского Университета Умео провели исследование и пришли к выводу, что в первые недели после перенесенной коронавирусной инфекции увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Об этом сообщает News.ru.

Как отмечают специалисты, коронавирус является независимым фактором риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда.

В исследовании участвовали свыше 86 тысяч человек, что делает его самым масштабным в мире с точки зрения выявления связи COVID-19 с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые сравнили частоту инфаркта и инсульта у пациентов с коронавирусом и 348 тысяч участников исследования из контрольной группы. Исследование проводилось с 1 февраля по 14 сентября прошлого года.

Как оказалось, коронавирус почти в три раза увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания.

Ранее ученые предупредили, что COVID-19 может вызвать деменцию. По данным специалистов, в мозге у пожилого человека происходят изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера.

Исследователи проследили за пожилыми людьми в Аргентине и увидели, что у них проявились изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера. Другие специалисты в ходе исследования нашли в крови жителей Нью-Йорка белки, которые связаны с деменцией.