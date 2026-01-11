Форма поиска по сайту

11 января, 22:55

Происшествия

Полиция Кипра организовала поиски экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера

Фото: 123RF.com/joseh51

Власти Кипра начали операцию по поиску бывшего гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. Сообщение о поисках опубликовала местная полиция в социальной сети X.

"Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, <...> гражданина России, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле", – говорится в заявлении управления уголовного розыска провинции Лимасол.

К поискам предпринимателя привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также выделены вертолет и беспилотники, уточняет ТАСС со ссылкой на кипрские СМИ.

"Российское посольство в курсе происходящего и держит ситуацию с поисками российского гражданина на контроле", – сообщили в дипломатическом представительстве РФ в Никосии.

Кроме того, полиция разместила на новостном портале Cyprus Police News просьбу о содействии в розыске.

Баумгертнер был арестован в Минске в конце лета 2013 года. Ему предъявили обвинение по статье "Злоупотребление властью и служебными полномочиями". Позже Баумгертнера экстрадировали в Россию.

В сентябре 2014-го суд отпустил экс-главу "Уралкалия" из-под домашнего ареста под залог в 15 миллионов рублей.

