Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 16:30

Общество

В Уфе врачи спасли мужчину, случайно проглотившего крупный осколок стекла

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

Врачи уфимской клинической больницы № 21 имени В. Г. Сахаутдинова спасли мужчину, случайно проглотившего крупный осколок стекла. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина.

Мужчину доставили в медучреждение с болью за грудиной, рвотой с кровью и затрудненным глотанием. Выяснилось, что госпитализированный выпил жидкость из стеклянной бутылки, случайно проглотив осколок стекла.

Во время обследования врачи определили, что большой треугольный осколок находится в средней трети пищевода, поперек его просвета. Однако на этом уровне расположены крупные сосуды, в том числе аорта. Их травмирование могло привести к летальному исходу.

В результате медики вытащили осколок и после дополнительных обследований мужчину выписали из больницы.

Ранее врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли зрение 14-летнему футболисту. Мальчику случайно попал мяч в лицо во время тренировки. В результате поврежденный глаз утратил возможность видеть что-то.

Врачи провели обследования и выявили повреждение роговицы, а также кровоизлияние в переднюю камеру глаза. После этого медики приступили к лечению пациента. Через четыре дня мальчика выписали из медучреждения. Он уже приступил к тренировкам.

"Новости дня": столичные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика