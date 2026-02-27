В Уфе врачи спасли мужчину, случайно проглотившего крупный осколок стекла

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

Врачи уфимской клинической больницы № 21 имени В. Г. Сахаутдинова спасли мужчину, случайно проглотившего крупный осколок стекла. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина.

Мужчину доставили в медучреждение с болью за грудиной, рвотой с кровью и затрудненным глотанием. Выяснилось, что госпитализированный выпил жидкость из стеклянной бутылки, случайно проглотив осколок стекла.

Во время обследования врачи определили, что большой треугольный осколок находится в средней трети пищевода, поперек его просвета. Однако на этом уровне расположены крупные сосуды, в том числе аорта. Их травмирование могло привести к летальному исходу.

В результате медики вытащили осколок и после дополнительных обследований мужчину выписали из больницы.

Ранее врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли зрение 14-летнему футболисту. Мальчику случайно попал мяч в лицо во время тренировки. В результате поврежденный глаз утратил возможность видеть что-то.

Врачи провели обследования и выявили повреждение роговицы, а также кровоизлияние в переднюю камеру глаза. После этого медики приступили к лечению пациента. Через четыре дня мальчика выписали из медучреждения. Он уже приступил к тренировкам.

