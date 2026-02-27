Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 14:59

Общество

Московские врачи спасли зрение 14-летнему футболисту после тяжелой травмы

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли зрение 14-летнему футболисту после тяжелой травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Мальчику случайно попал мяч в лицо во время тренировки. В результате поврежденный глаз утратил возможность видеть что-то. Врачи провели обследования, в том числе сделали УЗИ и компьютерную томографию орбиты глаза.

У подростка выявили повреждение роговицы и кровоизлияние в переднюю камеру глаза. После этого медики приступили к лечению пациента. Через 4 дня мальчика выписали из медучреждения. Футболист уже приступил к тренировкам.

Ранее в Уфе врачи спасли 10-летнюю девочку, проглотившую 12 магнитных шариков. Сперва родители не обращались к медикам, но спустя время ребенок поступил в больницу с сильными болями в животе.

Ситуация была критическая, так как эти игрушки, оказываясь в разных петлях кишечника, начинают притягиваться друг к другу через стенки органов и вызывают некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит. Медики сделали операцию и вытащили магнитные шарики.

"Новости дня": столичные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика