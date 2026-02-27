Московские врачи спасли зрение 14-летнему футболисту после тяжелой травмы

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли зрение 14-летнему футболисту после тяжелой травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Мальчику случайно попал мяч в лицо во время тренировки. В результате поврежденный глаз утратил возможность видеть что-то. Врачи провели обследования, в том числе сделали УЗИ и компьютерную томографию орбиты глаза.

У подростка выявили повреждение роговицы и кровоизлияние в переднюю камеру глаза. После этого медики приступили к лечению пациента. Через 4 дня мальчика выписали из медучреждения. Футболист уже приступил к тренировкам.

Ранее в Уфе врачи спасли 10-летнюю девочку, проглотившую 12 магнитных шариков. Сперва родители не обращались к медикам, но спустя время ребенок поступил в больницу с сильными болями в животе.

Ситуация была критическая, так как эти игрушки, оказываясь в разных петлях кишечника, начинают притягиваться друг к другу через стенки органов и вызывают некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит. Медики сделали операцию и вытащили магнитные шарики.