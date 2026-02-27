Форма поиска по сайту

27 февраля, 16:26

Происшествия

Обвинения предъявлены двум фигурантам дела о похищении девочки в Смоленске

Фото: МАХ/"Следком"

Подозреваемому в похищении девятилетней девочки в Смоленске и его сожительнице официально предъявлены обвинения. Роль женщины в совершении преступления устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Смоленской области.

По информации ведомства, уголовное дело расследуется по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего"). Фигуранты задержаны, с ними проведены первоначальные следственные действия. На момент обнаружения девочки в квартире находились мужчина, ранее судимый, и его сожительница.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих обвиняемых.

Согласно информации региональной прокуратуры, сожительница утверждает, что девочка о себе ничего не рассказывала, а обвиняемый запрещал задавать ей вопросы.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля, когда вышла на прогулку с собакой. Она не взяла с собой телефон и ключи, домой не вернулась. Ребенка начали искать. По данному факту было возбуждено дело.

Местные жители заявляли, что в подъезд дома, где жила пропавшая девочка, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на серой машине.

26 февраля пропавшая девочка была найдена живой. Ее обнаружили в квартире, расположенной в Заднепровском районе, примерно в 300 метрах от ее собственного дома. В помещении также находились мужчина и его сожительница.

Состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Девочка уже воссоединилась с матерью.

