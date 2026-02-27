Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 16:15

Безопасность

Госсистема "Антифрод" начнет работу 1 марта

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод", предназначенная для борьбы с кибермошенничеством, заработает в России с 1 марта 2026 года. Об этом сообщили в Минцифры в MAX.

ГИС "Антифрод" была разработана для оперативного взаимодействия государственных органов, операторов связи, банков и других участников рынка. Платформа позволит обмениваться данными о признаках противоправной активности для принятия мер по защите своих пользователей.

В ведомстве отметили расширение возможностей применения Единой биометрической системы (ЕБС). Ее смогут использовать кредитные организации, маркетплейсы, сервисы объявлений и бюро кредитных историй для входа клиентов в личные кабинеты и приложения, а также для получения кредитной истории. Ожидается, что это повысит удобство и безопасность цифровых сервисов. Мера носит добровольный характер.

Дополнительные изменения затронут продавцов на онлайн-площадках. Предприниматели и компании смогут по собственному желанию пройти верификацию через "Госуслуги". Проверенные аккаунты будут отмечаться специальной маркировкой, что повысит доверие покупателей. Эта процедура также будет добровольной.

Отдельный блок нововведений касается микрофинансовых организаций (МФО). Отмечается, что они больше не смогут выдавать потребительские займы по упрощенной идентификации. При дистанционном обслуживании и онлайн-выдаче займов станет обязательной аутентификация через ЕБС. Для микрокредитных компаний это требование вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Внедрение новых механизмов создаст дополнительный технологический барьер для злоумышленников, усилит защиту персональных и финансовых данных граждан и сделает цифровую среду более прозрачной и безопасной, заверили в ведомстве.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали предлагать пользователям специальные программы якобы для ускорения замедленных сервисов. По информации ведомства, аферисты используют предлоги "ускорим приложение" и "разблокируем интернет". Ссылку для получения программы они присылают в мессенджере или на почту.

На самом деле злоумышленники отправляют вредоносные файлы или фишинговые страницы, которые после установки могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Кроме того, иногда мошенники предлагают человеку ввести данные банковской карты для "активации сервиса", после чего происходит списание денег со счета.

В Госдуме предложили ввести самозапрет на получение входящих переводов

Читайте также


безопасность

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика