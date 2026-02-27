Госсистема "Антифрод" начнет работу 1 марта

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод", предназначенная для борьбы с кибермошенничеством, заработает в России с 1 марта 2026 года. Об этом сообщили в Минцифры в MAX.

ГИС "Антифрод" была разработана для оперативного взаимодействия государственных органов, операторов связи, банков и других участников рынка. Платформа позволит обмениваться данными о признаках противоправной активности для принятия мер по защите своих пользователей.

В ведомстве отметили расширение возможностей применения Единой биометрической системы (ЕБС). Ее смогут использовать кредитные организации, маркетплейсы, сервисы объявлений и бюро кредитных историй для входа клиентов в личные кабинеты и приложения, а также для получения кредитной истории. Ожидается, что это повысит удобство и безопасность цифровых сервисов. Мера носит добровольный характер.

Дополнительные изменения затронут продавцов на онлайн-площадках. Предприниматели и компании смогут по собственному желанию пройти верификацию через "Госуслуги". Проверенные аккаунты будут отмечаться специальной маркировкой, что повысит доверие покупателей. Эта процедура также будет добровольной.

Отдельный блок нововведений касается микрофинансовых организаций (МФО). Отмечается, что они больше не смогут выдавать потребительские займы по упрощенной идентификации. При дистанционном обслуживании и онлайн-выдаче займов станет обязательной аутентификация через ЕБС. Для микрокредитных компаний это требование вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Внедрение новых механизмов создаст дополнительный технологический барьер для злоумышленников, усилит защиту персональных и финансовых данных граждан и сделает цифровую среду более прозрачной и безопасной, заверили в ведомстве.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали предлагать пользователям специальные программы якобы для ускорения замедленных сервисов. По информации ведомства, аферисты используют предлоги "ускорим приложение" и "разблокируем интернет". Ссылку для получения программы они присылают в мессенджере или на почту.

На самом деле злоумышленники отправляют вредоносные файлы или фишинговые страницы, которые после установки могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Кроме того, иногда мошенники предлагают человеку ввести данные банковской карты для "активации сервиса", после чего происходит списание денег со счета.

