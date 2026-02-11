Россиян предупредили о схеме кражи аккаунтов в Telegram через веб-приложения

Фото: 123RF.com/nateemee

Мошенники начали использовать схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через опасные веб-приложения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского".

Аферисты действуют внутри групповых чатов. Согласно сценарию, один из аккаунтов публикует сообщение о "переносе чата" из-за якобы утраты доступа администратором. Пользователям предлагают перейти по ссылке в новый чат.

Однако при переходе открывается мини-приложение Telegram с запросом пятизначного кода, который добавляет в аккаунт новое устройство. Если его ввести, мошенники получат доступ к аккаунту. На первом этапе злоумышленники не имеют полного доступа к переписке, однако со временем могут расширить контроль.

По словам главного эксперта компании Сергея Голованова, захваченные аккаунты используются для финансовых мошенничеств, рассылки сообщений и компрометации деловой переписки.

Если код был введен, необходимо в настройках перейти в раздел "Конфиденциальность" – "Активные сессии" и завершить все остальные сеансы.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой еды. Мошенники могут маскироваться под службы доставки, чтобы получить доступ к персональным данным.

Аферисты предлагают потенциальной жертве принять якобы доставку из ресторана, после чего отправляют четырехзначный код. При нежелании его называть мошенники убеждают не отменять "уже оплаченный" заказ.