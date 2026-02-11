Форма поиска по сайту

11 февраля, 17:37

Технологии

Россиян предупредили о схеме кражи аккаунтов в Telegram через веб-приложения

Фото: 123RF.com/nateemee

Мошенники начали использовать схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через опасные веб-приложения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского".

Аферисты действуют внутри групповых чатов. Согласно сценарию, один из аккаунтов публикует сообщение о "переносе чата" из-за якобы утраты доступа администратором. Пользователям предлагают перейти по ссылке в новый чат.

Однако при переходе открывается мини-приложение Telegram с запросом пятизначного кода, который добавляет в аккаунт новое устройство. Если его ввести, мошенники получат доступ к аккаунту. На первом этапе злоумышленники не имеют полного доступа к переписке, однако со временем могут расширить контроль.

По словам главного эксперта компании Сергея Голованова, захваченные аккаунты используются для финансовых мошенничеств, рассылки сообщений и компрометации деловой переписки.

Если код был введен, необходимо в настройках перейти в раздел "Конфиденциальность" – "Активные сессии" и завершить все остальные сеансы.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой еды. Мошенники могут маскироваться под службы доставки, чтобы получить доступ к персональным данным.

Аферисты предлагают потенциальной жертве принять якобы доставку из ресторана, после чего отправляют четырехзначный код. При нежелании его называть мошенники убеждают не отменять "уже оплаченный" заказ.

Мошенники начали использовать новый сценарий обмана с курьерской доставкой

