Россиян предупредили о схеме кражи аккаунтов в Telegram через веб-приложения
Фото: 123RF.com/nateemee
Мошенники начали использовать схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через опасные веб-приложения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского".
Аферисты действуют внутри групповых чатов. Согласно сценарию, один из аккаунтов публикует сообщение о "переносе чата" из-за якобы утраты доступа администратором. Пользователям предлагают перейти по ссылке в новый чат.
Однако при переходе открывается мини-приложение Telegram с запросом пятизначного кода, который добавляет в аккаунт новое устройство. Если его ввести, мошенники получат доступ к аккаунту. На первом этапе злоумышленники не имеют полного доступа к переписке, однако со временем могут расширить контроль.
По словам главного эксперта компании Сергея Голованова, захваченные аккаунты используются для финансовых мошенничеств, рассылки сообщений и компрометации деловой переписки.
Если код был введен, необходимо в настройках перейти в раздел "Конфиденциальность" – "Активные сессии" и завершить все остальные сеансы.
