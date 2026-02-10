Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 15:58

Политика

ГД одобрила в I чтении законопроект о "тревожной кнопке" на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает появление на портале "Госуслуг" "тревожной кнопки" для возможных жертв кибермошенников.

Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию преступлениям в сфере IT. Предполагается, что на портале создадут отдельную функцию для отправки сообщений напрямую в систему "Антифрод". При этом конкретный перечень передаваемых сведений и алгоритм действий для предотвращения случаев мошенничества определит кабмин РФ.

Кроме того, парламентарии приняли в первом чтении проект, подразумевающий, что восстановить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно будет только при помощи доверенных способов. В их число входят: личное посещение МФЦ, использование мессенджера MAX, приложения и сайты банков, биометрия и усиленная квалифицированная электронная подпись.

До этого россиян предупреждали, что злоумышленники активно используют технологию подмены номера. Преступники звонят с известных коротких номеров различных банков и выдают себя за сотрудников финансовых организаций.

Ранее Генпрокуратура сообщала о снижении числа IT-преступлений в России. Уточнялось, что количество подобных случаев за 2025 год снизилось до 675 тысяч, то есть на 11,8% меньше показателя 2024 года. Также в стране улучшилась раскрываемость подобных преступлений – на 13,5%.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с нейросетями

Читайте также


политикабезопасностьтехнологии

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика