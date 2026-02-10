ГД одобрила в I чтении законопроект о "тревожной кнопке" на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает появление на портале "Госуслуг" "тревожной кнопки" для возможных жертв кибермошенников.

Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию преступлениям в сфере IT. Предполагается, что на портале создадут отдельную функцию для отправки сообщений напрямую в систему "Антифрод". При этом конкретный перечень передаваемых сведений и алгоритм действий для предотвращения случаев мошенничества определит кабмин РФ.

Кроме того, парламентарии приняли в первом чтении проект, подразумевающий, что восстановить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно будет только при помощи доверенных способов. В их число входят: личное посещение МФЦ, использование мессенджера MAX, приложения и сайты банков, биометрия и усиленная квалифицированная электронная подпись.

До этого россиян предупреждали, что злоумышленники активно используют технологию подмены номера. Преступники звонят с известных коротких номеров различных банков и выдают себя за сотрудников финансовых организаций.



Ранее Генпрокуратура сообщала о снижении числа IT-преступлений в России. Уточнялось, что количество подобных случаев за 2025 год снизилось до 675 тысяч, то есть на 11,8% меньше показателя 2024 года. Также в стране улучшилась раскрываемость подобных преступлений – на 13,5%.