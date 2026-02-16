Электросуда в Москве следуют с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичные электросуда речного транспорта ходят с увеличенными интервалами, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ледовая обстановка в районе причалов, обслуживающих первый и второй маршруты регулярного речного электротранспорта, остается сложной. В частности, временно не работают причалы "Затон Новинки", "Московская верфь" и "Нагатинский Затон".

Между тем столичные ледоколы преодолели свыше 4,5 тысячи километров с начала межнавигационного сезона. Суда работают парами: 2 ледокола длиной 30 метров сопровождают движение по реке, еще 2 длиной 20 метров обрабатывают акваторию вокруг причалов.

Непростые погодные условия сохранятся в Москве и в понедельник, 16 февраля. На город обрушились снегопад, метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.