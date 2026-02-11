"Московское речное пароходство" завершит подготовку к новому сезону навигации в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

"Московское речное пароходство" завершит основную подготовку судов к новому сезону навигации к середине марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя гендиректора предприятия Михаила Грищенко.

По его словам, подготовка к летнему сезону стартовала в Хлебниковском затоне. Сейчас специалисты зачищают корпуса судов, окрашивают их и покрывают антикоррозионными материалами. Планируется провести обязательные для всех судоходных компаний работы.

Грищенко добавил, что серьезные работы в этом году пройдут на теплоходе "Княжна Виктория". Там будет полностью обновлена дизельно-энергетическая установка, которая связана с заменой всех дизельных генераторов. Также поменяют зонирование, так как предыдущая система, работающая с 1980-х годов, устарела.

Предыдущий сезон речной навигации завершился в Москве 14 ноября 2025 года. Тогда по реке было совершено около 4 миллионов поездок на круизных и прогулочных судах. Это на 10% превысило показатели 2024 года.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов выразил надежду, что в 2026-м показатели увеличатся еще на 10–15%. При этом, несмотря на закрытие летнего сезона, часть прогулочного флота продолжила работу и зимой.

