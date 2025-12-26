Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четвертый регулярный маршрут электросудов Лужники – Киевский заработает в 2026 году, передала пресс-служба столичного Дептранса.

"Его длина превысит 4 километра, а пассажиры смогут экономить в пути до 30 минут в сравнении с наземным городским транспортом", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Маршрут свяжет районы Дорогомилово, Хамовники и Раменки. Пассажиры по пути смогут увидеть уникальный природный заказник "Воробьевы горы" и спортивный комплекс "Лужники". Всего на линии будут работать 4 плавучих причала.

По словам Ликсутова, с открытием четвертого маршрута общая протяженность сети превысит 33 километра. В их числе маршруты Киевский – Парк Фили, ЗИЛ – Печатники и Новоспасский – ЗИЛ.

Ранее сообщалось, что число пассажиров регулярных речных маршрутов выросло в столице. Ими воспользовались уже 3 миллиона человек. При этом 1 миллион пассажиров перемещались на речных трамваях специально, чтобы прибыть из пункта А в пункт Б. В ближайшие годы планируется значительно увеличить количество речных трамваев и маршрутов.

