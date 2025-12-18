Изменилось время в пути электросудов между Южным речным вокзалом и Московской верфью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поездка между Южным речным вокзалом и Московской верфью увеличится во времени, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве объяснили, что в акватории причала проводятся работы. Из-за этого суда обходят остров вокруг, в связи с чем поездка между причалами занимает до 25 минут.



телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее стало известно, что некоторые маршруты на севере Москвы будут скорректированы с 20 декабря. Например, маршруты Т42 и 110 будут объединены в один – № 442. Электробусы будут курсировать от станции метро "Рижская" до станции метро "Сокол" через стадион "Динамо" и жилую застройку.

Кроме того, новая остановка появится на маршруте № 902. Она расположится рядом с ЖК "Алхимово". Благодаря этому жители смогут быстрее добираться до станции МЦД "Силикатная".

