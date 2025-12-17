Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" изменится в ночь на 20 и 21 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится в ночь с 19 на 20 и с 20 на 21 декабря, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

В эти даты в период с 23:00 до 06:00 будут увеличены интервалы движения. На участке от станции Одинцово до станции Белорусская они будут продлены до 1 часа, а от станции Белорусская до станции Лобня – до 30 минут.

Помимо этого, часть поездов проследует станции Баковка, Сетунь и Тестовская без остановки. От станции Славянский бульвар до станции Беговая поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Одинцово". В ведомстве рекомендовали сверяться с информацией на табло станций перед выходом на платформу.

Кроме того, некоторые поезда "Аэроэкспресс" будут следовать укороченным маршрутом от и до станции Савеловская. Чтобы поехать в аэропорт Шереметьво, можно использовать автобус от станции метро "Ховрино" № 1195 и № 1195D.

В период изменения расписания будут проведены работы по модернизации контактной сети на участке Кунцевская – Фили.

Ранее стало известно, что с 17 декабря на Савеловском, Белорусском, Киевском и Горьковском направлениях изменится расписание электричек. В ночное время с 23:30 17 декабря до 05:00 18 декабря, а также в аналогичные часы с 18 на 19 декабря будут организованы технологические окна на строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская. Работы связаны с дальнейшим строительством пассажирской инфраструктуры.

