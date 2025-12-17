Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 21:51

Транспорт

Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" изменится в ночь на 20 и 21 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится в ночь с 19 на 20 и с 20 на 21 декабря, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

В эти даты в период с 23:00 до 06:00 будут увеличены интервалы движения. На участке от станции Одинцово до станции Белорусская они будут продлены до 1 часа, а от станции Белорусская до станции Лобня – до 30 минут.

Помимо этого, часть поездов проследует станции Баковка, Сетунь и Тестовская без остановки. От станции Славянский бульвар до станции Беговая поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Одинцово". В ведомстве рекомендовали сверяться с информацией на табло станций перед выходом на платформу.

Кроме того, некоторые поезда "Аэроэкспресс" будут следовать укороченным маршрутом от и до станции Савеловская. Чтобы поехать в аэропорт Шереметьво, можно использовать автобус от станции метро "Ховрино" № 1195 и № 1195D.

В период изменения расписания будут проведены работы по модернизации контактной сети на участке Кунцевская – Фили.

Ранее стало известно, что с 17 декабря на Савеловском, Белорусском, Киевском и Горьковском направлениях изменится расписание электричек. В ночное время с 23:30 17 декабря до 05:00 18 декабря, а также в аналогичные часы с 18 на 19 декабря будут организованы технологические окна на строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская. Работы связаны с дальнейшим строительством пассажирской инфраструктуры.

Читайте также


транспортгород

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика