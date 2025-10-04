Юбилейную "Иволгу 4.0" в черном цвете запустили на МЦД-4

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Сотую "Иволгу 4.0" в черном цвете запустили на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Черный матовый корпус с ярко-красными буквами "МЦД" и блестящей цифрой "100" делает поезд настоящим арт-объектом мегаполиса", – говорится в сообщении.

Внутри электропоезда пассажиры по-прежнему получают максимум комфорта в сочетании с мятной расцветкой.

"Сотая "Иволга" – особенный состав. Пассажиры ждали ее появления, и сегодня она вышла на маршруты. Это символ развития Московского транспорта, сочетание инженерии, дизайна и комфорта пассажиров. Выпустив черную юбилейную "Иволгу" на МЦД-4, Москва вновь показала пример того, каким должен быть современный городской транспорт", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин заявил о завершении обновления парка подвижного состава четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Мэр назвал это "большим событием транспортной отрасли" и добавил, что было поставлено 4,5 тысячи современных вагонов.

Он также обратил внимание, что МЦД перевозят большую часть пассажиров пригородного сообщения. Ежедневно диаметрами пользуются 1,6 миллиона жителей Москвы, Подмосковья и близлежащих регионов. При этом обновление состава позволило увеличить число пассажирских мест в 1,5 раза.