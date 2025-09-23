1,5 миллиарда поездок совершили пассажиры на МЦД за 6 лет

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пассажиры совершили 1,5 миллиарда поездок на МЦД почти за 6 лет. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

"1,5 миллиарда поездок – лучшее подтверждение того, что мы сделали правильный шаг, когда запустили диаметры. МЦД – вид транспорта, на который москвичи и жители области могут рассчитывать каждый день", – отметил вице-мэр.

В 2019 году сложно было представить, что электричка станет частью единой системы городского транспорта.

Для этого специалисты интегрировали пассажирские сервисы по стандартам столичного транспорта, создали современные городские вокзалы, развили комфортные и понятные пересадки, обустроили территории вокруг станций. Кроме того, был полностью обновлен подвижной состав.

Ликсутов добавил, что в Москве по поручению Сергея Собянина продолжается развитие сети диаметров и возводятся новые московские городские вокзалы для улучшения рельсового каркаса города.

Ранее стало известно, что на всех турникетах Калужско-Рижской линии метро начала действовать оплата по биометрии. Таким образом, платежный сервис заработал еще на 322 турникетах метрополитена. До конца 2025 года все турникеты метро и МЦК будут подключены к системе оплаты по биометрии.

