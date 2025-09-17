Более 2,5 тыс электробусов запущены в Москве с 2018 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На столичных маршрутах курсируют свыше 2,5 тысячи современных электробусов. Они поступают в Москву с 2018 года, сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Электробусы составляют 35% парка Мосгортранса. Они не вредят экологии выхлопными газами.

"В начале лета на дороги вышли электробусы КАМАЗ-52222. На сегодняшний день в столицу поступили уже 150 машин нового поколения А5. Они продолжают заменять автобусы на маршрутах", – рассказал вице-мэр.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 726 в двух районах Москвы и Люберцах. По будням там курсируют три машины. С их помощью пассажиры могут доехать до станции метро "Лухмановская" и станции МЦД-3 Люберцы.