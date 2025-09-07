Электробусы вышли на маршрут в двух районах Москвы и Люберцах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В двух районах Москвы и Люберцах на маршрут № 726 вышли электробусы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как пояснил вице-мэр, по будням на маршруте будут курсировать три современных электробуса.

"Москва удерживает лидерство по количеству электротранспорта в Европе и продолжает развитие электробусной сети, как поручил Сергей Собянин", – сказал Ликсутов.

Пассажиры могут доехать до станции метро "Лухмановская" и станции Люберцы третьего Московского центрального диаметра (МЦД). По контракту с ПАО "КамАЗ" в этом году планируется поставка 400 таких электробусов, при этом 100 уже прибыли в парки Мосгортранса.

Сейчас работу городского транспорта обеспечивают более 2 470 электробусов.

В салонах таких автобусов есть USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией, система климат-контроля, электроотопители и кнопки открывания дверей. Кроме того, электробусы оборудованы по принципу безбарьерной среды.

Воздушная завеса помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Также транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри. Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, а увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека.

Ожидается, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса будет состоять из электробусов.

Как сообщалось ранее, в этом году на линии вышли электробусы нового поколения А5. В салоне сделали откидные кресла с регулируемым подлокотником, больше места для самокатов и колясок, а также площадку для ручной клади.

Электробусы стали вместительнее за счет новой конструкции кузова и открывающихся наружу дверей. Также они экологичнее дизельных автобусов.

