Автобусные маршруты изменятся после открытия нового участка метро в Коньково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маршруты автобусов в районе Коньково изменятся после открытия нового участка Троицкой линии метро, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что маршрут №196 будет работать на участке от метро "Калужская" до метро "Ленинский проспект", благодаря чему появится частый маршрут по улице Профсоюзная у метро "Академическая".

Также вместо маршрута №699 начнет работать маршрут №288. Автобусы пойдут от метро "Калужская" до метро "Новые Черемушки" вместо остановки "Завод спецсплавов".

При этом для проезда от станции метро "Юго-Западная" до Тропарево горожане смогут воспользоваться маршрутами №329, 485, 630 и 785к.

Ранее в Дептрансе столицы сообщили, что автобусы снова ходят через улицу Гиляровского. Изменения затронули маршруты м2, м9, 903, 33, 519, 604, 714, 778, с510, 539, с585 и н9.