Электробусы вышли на маршрут № 519 в центре и на северо-востоке столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электробусы заменили автобусы на маршруте № 519 в центре и на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Транспорт соединил районы Марьина Роща, Бутырский и Мещанский, 11 станций рельсового каркаса, а также несколько парков, культурных объектов, учебных и медицинских заведений, торговых центров.

"С каждым месяцем количество самых современных российских электробусов в парках столицы растет. По будням восемь машин будут работать на новом электробусном маршруте, который проходит от станции метро "Рижская" до "Тимирязевской", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее электробусы вышли на еще один маршрут в ТиНАО. Он соединяет районы Внуково, Коммунарка, Филимонковский и Теплый Стан.

Маршрут 878 предлагает пассажирам добраться до аэропорта Внуково, станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), торговых комплексов, образовательных и медицинских учреждений. Также транспорт начал курсировать на специальных рейсах до школы "Летово".

