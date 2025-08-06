Автобусная остановка "Новостроевская улица" будет введена вместо "МЦД Щербинка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве автобусная остановка "Новостроевская улица" будет введена вместо остановки "МЦД Щербинка" с 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что остановки находятся рядом. Благодаря новой остановке автобусы смогут проезжать Бутовский тупик быстрее, что позволит сократить время в пути.

Ранее в Дептрансе сообщили, что электробус малого класса "Газель" e-City начали тестировать на столичных маршрутах. Данный мини-электробус позволит обслуживать маршруты с низким пассажиропотоком и перевозить горожан по узким улицам, по которым не могли бы проследовать более крупные машины. Он был специально доработан для московских дорог.

Также стало известно, что с начала 2025 года пассажиры оставили свыше 13 тысяч отзывов о работе наземного транспорта Москвы, воспользовавшись расположенными внутри автобусов или электробусов Мосгортранса QR-кодами. Всего с момента появления сервиса службы Мосгортранса обработали более 35 тысяч сообщений от горожан.