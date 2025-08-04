Электробус малого класса начал обкатку столичных маршрутов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробус малого класса "Газель" e-City начали тестировать на столичных маршрутах, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Ранее этот транспорт уже проходил испытания, однако его пришлось доработать под требования Москвы. Мини-электробус позволит обслуживать маршруты с низким пассажиропотоком и перевозить горожан по узким улицам, по которым не могли бы проследовать более крупные машины.

Модель оснащена 10 посадочными местами, откидной аппарелью, кнопкой вызова водителя для маломобильных пассажиров, климат-контролем и широкими дверями с кнопками открывания для сохранения оптимальной температуры.

Кроме того, специалисты создали для электробуса улучшенное электрооборудование и программное обеспечение и внедрили в него накопительную площадку для коляски, велосипеда или крупного багажа. На одной зарядке такой транспорт сможет проехать до 150 километров пути.

"Инновационная машина российского производства вмещает 14 пассажиров. После тестирования в разных погодных условиях рассмотрим возможность закупки такой модели для замены автобусов малого класса", – обратил внимание Ликсутов.

Ранее стало известно, что в столице появился новый электробусный маршрут, транспорт по которому будет проезжать между станциями метро "Саларьево" и "Теплый Стан". В будние дни там будут проезжать еще три современных электробуса российского производства КАМАЗ-52222 поколения А5.

