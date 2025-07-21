Число российских электробусов на столичных маршрутах достигло свыше 2,4 тыс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 2,4 тысячи электробусов российского производства работают на столичных маршрутах. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Этим летом в парки "Мосгортранса" начали приходить инновационные машины нового поколения А5. Всего в этом году поставят 400 таких электробусов, а по новому контракту в 2026–2027 годах – еще 700 машин российского производства", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

С начала года в столице заработало еще 40 электробусных маршрутов, включая те, на которые вышли новейшие машины. По словам Ликсутова, электробусы не влияют на экологию и обеспечивают самый высокий уровень комфорта в поездках.

"Поэтому все больше людей выбирают электротранспорт: в этом году количество поездок достигло одного миллиона в сутки, а с 2018 года их общее количество приблизилось к 770 миллионам", – отметил заммэра.

Электробусы используются на 12 площадках "Мосгортранса". Столица первой в стране начала возводить современные парки для электробусов – в 2022 году в Москве построили крупнейший в Европе парк электробусов "Красная Пахра", а в следующем году – парк "Митино".

С появлением последнего электробусы начали курсировать по маршрутам в 20 районах Москвы и двух ближайших городах Московской области. Третий парк электробусов "Салтыковка" тоже заработал в 2023 году.



В прошлом году в столице появилось свыше 70 маршрутов, на которые вышли электробусы, а всего в город поставили свыше 800 современных единиц общественного транспорта на электрической тяге.

В настоящий момент столичный парк электробусов считается крупнейшим в мире – свыше 2 400 современных автобусов работают более чем на 210 маршрутах. Предполагается, что к 2035 году почти весь парк "Мосгортранса" перейдет на электробусы.

Среди главных преимуществ электрического транспорта – уменьшение выбросов CO2 на более чем 60 тонн в год и высокий уровень комфорта. В салоне есть современное освещение, зарядки для гаджетов, медиаэкраны, откидные аппарели, кнопка для вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для велосипедов и колясок.

Оплатить проезд в электробусах можно при помощи цифровых валидаторов. Комфортную температуру в салоне помогает поддерживать воздушная завеса, которая срабатывает при открытии дверей. Для безопасности поездок транспорт оснащен видеокамерами внутри и снаружи.



С 2022 года в Москву поставляется техника улучшенной комплектации. Кроме адаптивного освещения и увеличенного указателя маршрута, в транспорте работает электрический отопитель, который поддерживает оптимальную температуру. Запас хода новых электробусов вырос с 40–50 километров до 80 километров.

С 2024 года на линии выходят электробусы в обновленном дизайне, а в текущем году на маршрутах появились КамАЗ-52222. Модели стали комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15% накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Также появились световые полоски на дверях и климатическая система.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве появятся еще 117 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Благодаря этому удастся запустить на линию больше транспорта. С начала года в столице уже установлено более 40 таких устройств. Их производят специалисты "Мосгортранса" на заводе СВАРЗ.

