Два электробусных маршрута появились в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли на два маршрута – с988 и 119, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В будни на 2 маршрутах будут работать 14 электробусов. Всего в столице уже 216 маршрутов, которые обслуживает новая экологичная техника. Москва в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Мы продолжим поддерживать этот статус в будущем", – отметил заммэра.

Маршрут с988 соединяет станцию метро "Южная" и железнодорожную платформу Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). При этом транспорт на данной линии будет курсировать только по будням.

По маршруту 119 пассажиры могут добраться от Киевского вокзала до станций метро "Университет", "Академическая" и "Нагорная". Здесь теперь ходят электробусы нового поколения КАМАЗ-52222.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве построят еще 117 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Благодаря этому на линии можно будет вывести еще больше транспорта. Только с начала года в столице установили свыше 40 таких устройств.