Электробусный парк "Красная Пахра" начал обслуживать еще 10 экологичных маршрутов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В течение года электробусный парк "Красная Пахра" начал обслуживать еще 10 маршрутов экологичного транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

К настоящему моменту парк обслуживает работу 17 маршрутов ТиНАО, на которых по будним дням совершается 38 тысяч поездок. При этом водителями на них работают около 300 специалистов Мосгортранса.

Ликсутов отметил, что столица занимает лидирующую позицию по числу электробусов в Европе и США. Он напомнил, что первый в России инновационный парк "Красная Пахра" открылся три года назад, что позволило жителям девяти районов Москвы передвигаться на экологичном транспорте и с удобством добираться до станций метро и других важных объектов.

Кроме того, в столице впервые в России начали создавать инновационные парки для электробусов. Сегодня город является одним из мировых лидеров в области развития и использования электротранспорта, а также занимает первое место в Европе по количеству электробусов.

Через год после открытия парка "Красная Пахра" аналогичный объект "Митино" возвели на северо-западе столицы. Это позволило электробусам выйти на маршруты в 20 столичных районах и двух ближайших городах Подмосковья. Третий парк "Салтыковка", который запустил транспорт на востоке Москвы, открылся в конце 2023 года.

Электробусы обслуживаются на 12 площадках ГУП "Мосгортранс" в соответствии с контрактами жизненного цикла. В течение 15 лет после поставки производители несут ответственность за поддержание исправного состояния техники на городских маршрутах.

При этом "Красная Пахра", площадь которого составляет 10 гектаров, стал самым большим в Европе электробусным парком. Площадь объекта позволяет обслуживать до 500 электробусов большого класса. В комплексе оборудованы более 200 зарядных постов и 34 зарядные станции для электробусов. Также на территории парка существует три линии портальных электробусных моек с системой оборотного водоснабжения.

Комплекс рассчитан на 1,6 тысячи рабочих мест. Его сотрудники получают социальные гарантии от столичного правительства. Помимо этого, для водителей обустроили помещения для отдыха, а также столовая, душевые и раздевалки.

Сами электробусы обладают рядом преимуществ, в числе которых плавность хода и низкий уровень шума. В салоне предусмотрена адаптивная система освещения, позволяющая регулировать цветовую температуру от холодных оттенков к теплым.

При открытии дверей срабатывает воздушная завеса, поддерживающая оптимальный температурный режим внутри транспортного средства. Для удобства пассажиров в салоне установлены зарядные устройства для гаджетов и информационные медиаэкраны, предоставляющие актуальную информацию о маршруте.

Подобные транспортные средства отвечают самым строгим стандартам безопасности и качеству обслуживания. Низкопольные электробусы предназначены для всех пассажиров, в том числе маломобильных. Салоны оснащены откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя. Также предусмотрена специальная площадка для колясок и велосипедов.

В целях обеспечения безопасности на этом транспорте установлены камеры как снаружи, так и внутри. Кроме того, этот вид транспорта способствует сохранению экологии, ведь замена одного автобуса на электробус позволяет сократить выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Техника улучшенной комплектации поставляется в Москву с 2022 года. В ней на 18% увеличен размер переднего указателя маршрута, что позволяет лучше видеть номер издалека. В салоне установлен электрический отопитель, который минимизирует воздействие на окружающую среду и поддерживает комфортную температуру. При этом запас хода увеличился с 40–50 до 80 километров, а вес машины остался прежним.

Обновленные модели КамАЗов и ЛиАЗов вышли на маршруты в 2024 году. В текущем году по улицам начали следовать электробусы нового поколения, которые за счет обновленной планировки салона стали комфортнее. В частности, на 15% увеличился размер накопительной площадки и появились места для ручной клади.

Помимо этого, в транспорте появились световые полосы, отражающие работу дверей, и улучшенная климатическая система. Внешний вид электробуса стал больше соответствовать современным трендам мирового промышленного дизайна.

В соответствии с условиями договора, заключенного с ПАО "КамАЗ", в текущем году планируется поставка 400 инновационных транспортных средств модели 52 222 поколения А5. Машины разрабатываются с учетом опыта эксплуатации предыдущих моделей электробусов и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники способствует поддержанию занятости в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

В 2024 году в столице было запущено более 70 маршрутов, которые обслуживаются электробусами. Всего на маршруты вышло более 800 таких транспортных средств. Для обеспечения их работы используется более 2 350 инновационных электробусов производства КамАЗ и ЛиАЗ, которые следуют по более чем 210 маршрутам.

К 2035 году планируется, что почти весь парк Мосгортранса будет состоять из электробусов. Отмечается, что пассажиры могут оплатить проезд в них через цифровые валидаторы.

Ранее сообщалось, что электробусы вышли на столичные маршруты № 140 и 502. Первый маршрут пролегает от станции метро "Сокольники" до 6-го Лучевого просека, а 502 – от станции метро "Выхино" до станции "Новокосино".

Тем временем по второму маршруту следуют электробусы КамАЗ-52222. На их дверях находятся зеленая и красная подсветки, обозначающие начало и окончание посадки, а климатическая система стала работать еще эффективнее.