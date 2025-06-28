Электробусы вышли на маршруты № 140 и 502 на востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли на столичные маршруты № 140 и 502. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, маршрут № 140 пролегает от станции метро "Сокольники" до 6-го Лучевого просека, а 502 – от станции метро "Выхино" до станции "Новокосино". Благодаря этому жители четырех районов стали удобнее добираться до пяти станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

На маршрут № 502 вышли электробусы КамАЗ-52222 нового поколения. На их дверях находятся зеленая и красная подсветки, обозначающие начало и окончание посадки, а климатическая система стала работать еще эффективнее. Также в электробусе появились специальные места в передней части салона для ручной клади.

"Инновационный транспорт приходит на замену автобусам в Москве с 2018 года и помогает снижать влияние на окружающую среду. Еще два новых экологичных маршрута заработали на востоке столицы – по будням на них будут курсировать шесть машин", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее электробусы вышли на маршруты с263 и с216. Транспорт проходит около девяти станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также охватывает пять районов: Арбат, Пресненский, Хамовники, Дорогомилово и Раменки. Всего курсируют шесть машин.

