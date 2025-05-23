Систему назначения водителей с помощью ИИ запустили на площадках Мосгортранса

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Система назначения водителей на маршрут с помощью ИИ начала работать на всех площадках ГУП "Мосгортранс". Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, внедрение цифровых сервисов в работу транспорта является одним из ключевых факторов развития.

"Благодаря автоматической системе назначения на маршрут время планирования и распределения работы водителей и транспортных средств сократилось до 5 минут", – пояснил Ликсутов.

По его словам, систему ввели на всех 25 автобусных и электробусных площадках Мосгортранса, что позволило улучшить условия труда для более 13 тысяч водителей.

Введенная система подбирает смены с учетом времени для работы и отдыха, помогает подбирать транспорт для выхода на маршрут. Также создаются равные условия для всех водителей при выборе маршрутов и рабочих смен.

В Мосгортрансе работает почти 25 тысяч сотрудников, а транспорт компании курсирует более чем на 700 маршрутов. Все автобусы и электробусы соответствуют самым высоким стандартам безопасности и уровня сервиса, они также полностью приспособлены для комфорта маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Индексация тарифов позволит инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры.

Самые выгодные изменения коснутся разовых поездок по биометрии, которые обойдутся в 63 рубля, что на 11 рублей дешевле оплаты картой и на 4 рубля – билета "Кошелек". При этом стоимость по тарифам "Кошелек" и "Единый" с лимитом, а также оплата банковской картой изменятся на 4–6 рублей.