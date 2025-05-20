Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся с 1 июня, предупредили в пресс-службе Дептранса.

Как напомнили в ведомстве, стоимость проезда в столице значительно ниже уровня инфляции, а сами тарифы остаются одними из самых доступных среди крупных городов по всей стране. При этом жители и гости Москвы совершают самые протяженные и комбинированные поездки.

Наиболее выгодные изменения коснутся разовых поездок по биометрии. Они обойдутся в 63 рубля, что на 11 рублей дешевле оплаты картой и на 4 рубля – билета "Кошелек". Вместе с тем стоимость по тарифам "Кошелек" и "Единый" с лимитом, а также оплата банковской картой изменятся на 4–6 рублей.

Пересадки между наземным и рельсовым маршрутами будут по-прежнему бесплатными, что делает тариф "90 минут" наиболее привлекательным вариантом для тех, кто пользуется несколькими видами транспорта.

В то же время и проездные без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней в Москве остаются одними из самых доступных среди крупных городов России.

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Еще одно нововведение распространится на стоимость перемещения и хранения транспортных средств, однако цена будет ниже реальных затрат города на эвакуацию. Также будет увеличена стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик до 7 рублей. Тем не менее проезд остается бесплатным 70% времени суток в будние дни, а также в выходные и праздничные дни, а цена транзитного проезда не изменится.

В Дептрансе пояснили, что индексация тарифов позволяет инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры. На эти средства строят новые станции метро, реконструируют трамвайные линии, обновляют подвижной состав в подземке и на МЦД. Также закупают электробусы и внедряют удобные способы оплаты проезда.

В настоящее время специальный летний тариф продолжает работать на речном электротранспорте. Жители и гости города смогут оплатить поездку на электросудне по билету "Кошелек" карты "Тройка". Ее стоимость в будние дни составляет 300 рублей и 450 – в выходные и праздничные дни.

Кроме того, при использовании биометрии в качестве способа оплаты стоимость проезда составит 200 рублей в будние и 350 – в праздничные и выходные дни. Для обладателей абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки уже включены в стоимость, поэтому для них ничего не меняется.

