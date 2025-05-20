Более 220 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сервисом перевозок по требованию "По пути" с начала 2025 года воспользовались уже более 220 тысяч пассажиров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, с начала работы сервиса москвичи совершили почти 2,3 миллиона поездок.

"Сервис "По пути" работает по принципу такси, но с тарифами, как в наземном городском транспорте при оплате банковскими картами", – пояснил Ликсутов.

Первые автобусы сервиса появились в 2021 году в ТиНАО, а в конце 2022-го они начали курсировать по территории инновационного центра "Сколково".

Благодаря этому виду транспорта жители столицы могут добраться до социальных и культурных учреждений, а также станций метро и Московского центрального диаметра (МЦД). Действует свыше 300 остановок в четырех районах ТиНАО и в "Сколкове".

Всего на маршруты выходит 60 современных автобусов малого класса, их обслуживают 145 профессиональных водителей. Автобусы оснащены системами видеонаблюдения, климат-контроля, контроля дистанции и экстренного торможения.

Заказать автобус можно через приложение "Московский транспорт". Школьники, студенты и пенсионеры могут воспользоваться льготным тарифом по карте москвича.

Между тем в Москве возобновили работу сезонных маршрутов городского транспорта № 390, 400а и 400в. С их помощью жители столицы могут добираться до пляжей и водоемов.

Кроме того, электробусы начали курсировать по линии Т86, объединяющей шесть районов и три округа Москвы – САО, СЗАО и ЦАО. Ожидается, что почти весь парк Мосгортранса переведут на электрическую тягу уже к 2035 году.