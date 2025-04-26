Сезонные маршруты до пляжей и парков заработают в Москве с 1 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сезонные маршруты городского транспорта № 390, 400а и 400в возобновят свою работу в Москве 1 мая. С их помощью жители столицы смогут добираться до пляжей и водоемов, передает портал мэра и правительства столицы.

"Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного городского транспорта и повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина", – цитирует портал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В частности, автобусы маршрута № 390 будут следовать от станции метро "Полежаевская" до пляжа № 3, расположенного в зоне отдыха "Серебряный бор". Автобусы будут ходить каждые 10–20 минут.

Планируется, что обслуживать данный маршрут будут шесть автобусов малого класса. Он будет действовать вплоть до закрытия сезона.

Кроме того, в Зеленограде будет возобновлена работа сезонных маршрутов № 400а и 400в. На этих автобусах пассажиры смогут добраться до деревни Полежайки и Соколово.

Тем временем пять автовокзалов Москвы подготовили к увеличению пассажиропотока, которое ожидается в майские праздники. Для удобства пассажиров перевозчики увеличили количество рейсов. Кроме того, на вокзалах будут дежурить инспекторы ЦОМП, которые помогут добраться до них. Также на автовокзалах усилят меры безопасности.

