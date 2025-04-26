Специалисты подготовили автовокзалы Москвы к росту пассажиропотока в майские праздники

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пять автовокзалов Москвы подготовили к увеличению пассажиропотока, которое ожидается в майские праздники, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Предполагается, что в праздничные дни возрастет как число уезжающих москвичей, так и число прибывающих в город туристов.

В частности, подготовка проводилась на автовокзалах "Красногвардейский", "Центральный", "Саларьево", "Северные ворота" и "Южные ворота".

Для удобства пассажиров перевозчики увеличили количество рейсов. Кроме того, на вокзалах будут дежурить инспекторы ЦОМП, которые помогут добраться до них. Также на автовокзалах усилят меры безопасности.

Пассажирам обеспечат возможность купить билеты на автобусы в приложении "Метро Москвы", а также на сайте метрополитена, на автовокзалах и станции метро "Саларьево". Автобусные рейсы позволят добраться до тех городов, где ограничены или не обеспечены авиасообщение и ж/д маршруты.



"В конце 2023 года по задаче Сергея Собянина мы полностью завершили обновление всей сети столичных автовокзалов. Сегодня они отвечают самым современным требованиям комфорта и безопасности. Межрегиональные автобусы – это доступная альтернатива авиа и ж/д транспорту", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что ЦППК совместно с МЖД планирует запустить 60 дополнительных экспрессов в период майских праздников. Пригородные составы в Московском транспортном узле будут следовать 30 апреля и 7 мая по расписанию пятницы, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая – по расписанию субботы, а 4 и 11 мая – по расписанию воскресенья.