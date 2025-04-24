ЦППК скорректирует расписание поездов в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится в период майских праздников. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Изменения будут действовать с 30 апреля по 11 мая.

"Вот как будут курсировать поезда в эти даты: 30 апреля, 7 мая – по расписанию пятницы; 1–3 и 8–10 мая – по расписанию субботы; 4, 11 мая – по расписанию воскресенья", – уточняется в сообщении.

Кроме того, будут назначены 60 дополнительных электричек. О графике конкретного маршрута пассажиры могут узнать в приложении и на сайте ЦППК.

Между тем расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится 27 апреля. Это необходимо для обновления железнодорожной инфраструктуры на станции Одинцово.

Технологическое окно назначено с 00:10 до 10:10, из-за чего будет временно приостановлено движение по пятому пути. Пропуск поездов будет осуществляться по соседним путям.

