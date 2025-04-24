Расписание поездов МЦД-1 и ряда направлений МЖД изменится 27 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Это необходимо для обновления железнодорожной инфраструктуры на станции Одинцово. Технологическое окно назначено с 00:10 до 10:10, из-за чего будет временно приостановлено движение по пятому пути. Пропуск поездов будет осуществляться по соседним путям.

В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов – у некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электропоездов будут курсировать по укороченному маршруту, а ряд электричек выведены из расписания.

Поэтому в МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании.

Ранее стало известно, что Центральная пригородная пассажирская компания подготовила более половины поездов к летнему сезону. Из более чем 350 поездов проверку прошли уже 190, среди которых были "Иволги" всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие. Работы завершатся в мае.

В частности, рабочие смотрят внешнее состояние поездов, проверяют работоспособность системы противопожарной защиты, освещения в салонах и тамбурах и проводят комплексную проверку технического и электрического оборудования и туалетов.

